Пеплопад накрыл три поселка на Камчатке после извержения вулкана

Из-за мощного извержения вулкана Шивелуч сильный пеплопад идет в поселках Ключи, Козыревск и Майское в Камчатском крае. Небо в 9 утра по местному времени черное, как ночью. Местным жителям настоятельно рекомендовали не покидать дома, передает корреспондент «Ъ».

Пеплопад не прекращается примерно с 6:00 по камчатскому времени (21:00 по мск). Слой черного пепла толщиной в несколько миллиметров накрыл улицы населенных пунктов. Со стороны вулкана слышен сильный грохот.

По решению районной комиссии по ЧС образовательные учреждения Усть-Камчатского района 11 апреля приостановили работу. Выходить на улицы опасно, так как вулканический пепел крайне вреден для здоровья.

«Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе, над поселками Ключи и Козыревск, заволокло пепловой тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. В Ключах и селе Майском начался пеплопад»,— сообщил в социальных сетях глава района Олег Бондаренко. Также сообщается о пеплопаде в поселке Козыревск.

Все эти населенные пункты находятся примерно в 50 км от вулкана Шивелуч, на котором в ночь на 11 апреля произошло мощное пароксизмальное извержение. По данным вулканологов, пепловое облако от вулкана могло подняться на высоту до 20 км над уровнем моря.

Вулкану присвоен наивысший, «красный», код авиационной опасности.

На месте сейчас работает группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В их задачу входит уточнение параметров извержения и обеспечение безопасности населения Усть-Камчатского района.

Сообщается, что пароксизмальное извержение Шивелуча было предсказано учеными института за несколько месяцев. На такой стадии извержения с вулкана сходят пирокластические потоки, наблюдаются мощные пепловые выбросы и обвалы, пеплопады в населенных пунктах.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60–70 тыс. лет.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский