Главные новости за 10 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский гарнизонный военный осудил на семь лет мобилизованного Сергея Канева, обвиняемого в самовольном оставлении части и краже денег с банковского счета.

В Северском районе Кубани проходит суд над тремя специалистами газовой службы, которых обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о единовременной выплате в размере 100 тыс. руб. жителям региона, заключившим с 1 апреля 2023 года контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации.

Кубанские девелоперы в марте вывели на рынок на 37% меньше многоквартирных домов, чем годом ранее, и на 23% меньше, чем в феврале.

В Краснодарском крае решается вопрос с выделением дополнительного земельного участка под захоронение бойцов ЧВК «Вагнер».

Руководитель краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никита Изюмов потребовал отменить концерт группы Shortparis из-за позиции коллектива по поводу СВО.

Подрядчик «Газпрома» АО «Стройтранснефтегаз» взыскало с краснодарской фирмы АО «Краснодаргазстрой» 1,9 млрд руб. за непоставленные трубы для газопровода в Иркутской области.

Курбан Бердыев ушел с должности главного тренера ФК «Сочи», проведя в должности наставника всего пять официальных матчей. Три из них команда проиграла.

Блогер Асхабали Алибеков, известный как «дикий десантник», решил обжаловать приговор Приморского районного суда Новороссийска за дискредитацию армии.

В Сириусе в 2023 году планируют начать создавать первый субтропический питомник. Это связано с тем, что поставки растений из-за рубежа на фоне санкций усложнились.

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