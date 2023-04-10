Глава Кубани подписал постановление о единовременной выплате контрактникам — участникам СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о единовременной выплате в размере 100 тыс. руб. жителям региона, заключившим с 1 апреля 2023 года контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Порядок единовременной выплаты утвердят и опубликуют в ближайшее время»,— уточняют в пресс-службе администрации края.

На выплату вправе рассчитывать граждане РФ, проживающие на территории Краснодарского края. При этом выплату не будут учитывать в составе доходов семьи для предоставления других краевых мер социальной поддержки, которые установлены в регионе.

Ранее единовременная материальная помощь из бюджета региона в размере 100 тыс. руб. предоставлялась только мобилизованным жителям Кубани и добровольцам.

Наталья Решетняк

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