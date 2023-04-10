Новороссийский «дикий десантник» Алибеков обжалует приговор за дискредитацию армии

Блогер Асхабали Алибеков, известный как «дикий десантник», принял решение обжаловать приговор Приморского районного суда Новороссийска за дискредитацию армии. Об этом сообщает «Кавказский узел» (издатель ООО «МЕМО» является иностранным агентом) со ссылкой на адвоката обвиняемого Марину Дубровину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: тг-канал @novorosstoday Фото: тг-канал @novorosstoday

В марте 2023 года Приморский районный суд Новороссийска назначил автору YouTube-канала «Дикий десантник» Асхабали Алибекову один год и два месяца колонии строгого режима за повторную дискредитации армии России (ч. 1 ст. 280.3 УК).

Поводом для уголовного дела стали видеоролики Алибекова. Гособвинитель просил назначить мужчине год и четыре месяца колонии, а защита ходатайствовала рассмотреть дело в особом порядке, однако суд отказал.

Асхабали Алибеков признал вину в суде. В СИЗО он находился с осени 2022 года. Блогер жаловался на плохие условия содержания: мужчине не давали общаться с другими арестованными и обращаться за медпомощью, когда у него болел зуб.

Олег Исаев

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