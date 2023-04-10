На Кубани трое газовщиков предстали перед судом за гибель семьи

В Северском районе Кубани проходит суд над тремя специалистами газовой службы, которых обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «КП-Кубань» Фото: «КП-Кубань»

Обвинение утверждает, что по вине подозреваемых от удушения угарным газом скончалась целая семья в поселке Афипском — 37-летняя мать и четверо детей в возрасте полутора, 9, 12 и 15 лет. Трагедия произошла в феврале прошлого года. Глава семейства в эту ночь находился на работе и о случившемся узнал рано утром от бабушки, которая обнаружила тела женщины и детей.

Обвинение утверждает, что специалисты газовой службы не произвели техническое обслуживание после установки нового котла. Подсудимые вину не признают, утверждая, что их не пустили в дом для обслуживания.

«По техническому регламенту, сотрудники обслуживающего участка в Афипском были обязаны даже без ведома домовладельцев отключить подачу газа в таком случае. Но сделано это не было»,— говорится в обвинительном заключении.

Следующее судебное заседание по делу назначено на завтра, 11 апреля.

Наталья Решетняк

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