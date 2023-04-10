В Сириусе планируют создать первый субтропический питомник

В Сириусе в 2023 году планируют начать создавать первый субтропический питомник. Это связано с тем, что поставки растений из-за рубежа на фоне санкций усложнились. Об этом «РИА Новости» сообщил архитектор, член Совета федеральной территории Сириус Андрей Литвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В администрации федеральной территории ранее сообщали, что в субъекте мало зеленых насаждений. В связи с этим в Сириусе планируют построить питомник, где высадят более 10 тыс. деревьев. При этом территория находится в субтропиках, что, по словам Андрея Литвинова, является «идеальным местом, где есть большое биоразнообразие»,

«Но проблема в том, что это долго, крупномеров нет, нет питомников субтропических, здесь как раз сказались санкции, нам негде купить субтропические растения. Мы планируем создать здесь питомник, это надо делать сразу, закладывать будущее, чтобы у нас был собственный субтропический питомник»,— отмечает Андрей Литвинов.

Высаживать деревья планируют на участках, освобожденных от застройки объектов. Их высадят таким образом, чтобы пешеходные зоны гармонично соединялись с олимпийскими объектами и другой инфраструктурой. В основе городского ландшафтного дизайна будет бамбук, эвкалипт, робиния и пицундская сосна. При этом окончательный список растений сформируют после исследований, поскольку для начала нужно определить приживаемость растений в болотистой почве, считает эксперт.

Татьяна Ручкина

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