Бердыев покинул пост главного тренера ФК «Сочи»

Курбан Бердыев ушел с должности главного тренера ФК «Сочи». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Временно исполнять обязанности главного тренера ФК «Сочи» будет Дмитрий Хохлов.

Господин Бердыев стал главным тренером ФК «Сочи» осенью 2022 года. Контракт был подписан на 2,5 года. При господине Бердыева команда проиграла три из пяти матчей в Российской премьер-лиге, сейчас футбольный клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Чемпионата России.

Олег Исаев

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