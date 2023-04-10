В Краснодаре суд приговорил мобилизованного к 7 годам тюрьмы за самоволку и кражу

Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному Сергею Каневу за самовольное оставление части (ч. 5 ст. 337 УК РФ) и кражу денег с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Он осужден на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает Военное следственное управление СКР по Южному военному округу.

По версии следствия, 20 октября прошлого года Канев призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. 11 декабря он самовольно оставил место службы, а 15 декабря его задержали сотрудники полиции в Краснодаре. Выяснилось, что 9 декабря Канаев с помощью мобильного банка похитил со счета своей знакомой 110 тыс. руб. В ходе предварительного следствия Канев добровольно возместил потерпевшей имущественный ущерб.

Ранее Краснодарским гарнизонным военным судом вынесен приговор военнослужащему войсковой части 41830 младшему сержанту Сергею Ляху за самовольное оставление части в период мобилизации.

По данным следствия, Сергей Лях 20 октября 2022 года призван на военную службу по мобилизации. 20 ноября 2022 года он самовольно оставил место службы и убыл в ст. Кисляковскую Краснодарского края. 1 декабря 2022 года Лях был задержан сотрудниками военной комендатуры.

Наталья Решетняк

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