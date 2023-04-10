Подрядчик «Газпрома» взыскал с краснодарской фирмы 1,9 млрд рублей за трубу

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решение нижестоящих инстанций по делу о взыскании с субподрядчика строительства магистрального газопровода в Иркутской области — АО «Краснодаргазстрой» в пользу АО «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) 1,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Суды удовлетворили иск общества, поскольку компания не представила доказательства погашения долга или прекращения обязательства иным способом.

«Факт поставки товара и наличие задолженности в заявленном истцом размере подтверждены представленными доказательствами»,— говорится в решении суда.

В июле 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ответчика в пользу АО «СТНГ» задолженность за поставленный товар.

Трубная продукция предназначалась для строительства участка «Ковыкта — Чаянда» в составе «Магистрального газопровода «Сила Сибири». Как ранее сообщало РБК, СТНГ в 2020 году выкупили у Геннадия Тимченко и его партнеров структуры, связанные с «Газпромом».

В договорах поставки стороны предусмотрели взаиморасчеты за поставленную продукцию. Договор субподряда был расторгнут в июле 2021 года — стороны произвели взаимные расчеты путем сальдирования встречных требований. В материалах дела говорится, что основания для погашения стоимости продукции, не вовлеченной в производство на момент расторжения договора субподряда, отсутствуют.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Стройтранснефтегаз» зарегистрировано в 2004 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Генеральный директор — Даниил Шапиро. Учредитель — «Алкор Холдингз Лимитед», зарегистрированная в Великобритании. Выручка компании в 2021 году составила 135,4 млрд руб., убыток 2,1 млрд руб. АО «Краснодаргазстрой» (группа «Стройгазмонтаж») зарегистрировано в 1994 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач. Генеральный директор — Сергей Гайворонский. Учредители — АО «Стройгазмонтаж» (51%), ООО «Консалтпроект» (24%). Выручка компании в 2021 году составила 17,3 млрд руб., убыток 201,8 млн руб.

Ранее директор департамента правовых отношений АО «КГС» Эмин Джафаров рассказал «Ъ-Кубань», что по условиям договора поставки оплата за поставленную трубу должна производиться после ее вовлечения в производство путем зачета за выполненные работы по договору субподряда. В определенный момент заказчик расторг договор с АО «СТНГ». Автоматически был расторгнут договор субподряда, заключенный между АО «СТНГ» и АО «КГС».

«Чтобы завершить строительство государственно значимого объекта, мы заключили договор субподряда с другим генподрядчиком. Но к тому времени часть трубной продукции для строительства магистрали была уже поставлена АО “СТНГ“. В результате нарушился порядок оплаты», — отметил господин Джафаров.

Подробнее - в материале «Ъ-Кубань» «Дело в трубах».

Тат Гаспарян

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