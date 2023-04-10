На Кубани число выведенных на рынок новостроек сократилось на 37%

Кубанские девелоперы в марте вывели на рынок на 37% меньше многоквартирных домов, чем годом ранее, и на 23% меньше, чем в феврале. Об этом сообщил Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В марте 2023 года на региональный рынок выведено 17 объектов от семи застройщиков. Их общая площадь составила 147 тыс. кв. м. В марте прошлого года эта цифра была на 41% выше.

В среднем за первый квартал 2023 года в Краснодарском крае ежедневно на рынок выводили 201 квартиру (-11% год к году). Регион занял 6-е место в России по количеству и площади объектов, выведенных на рынок в марте 2023 года (4,3%).

Наталья Решетняк

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