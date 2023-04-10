Лидер ярославских «Новых людей» предложила платить школьникам за высокую успеваемость

Депутат Госдумы России, секретарь совета ярославского регионального отделения партии «Новые люди» Анна Скрозникова обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести эксперимент «по предоставлению материального вознаграждения в виде дополнительных финансовых средств на «Пушкинской карте» для учеников старших классов за высокую успеваемость». Об этом «Ъ-Ярославль» рассказала сама госпожа Скрозникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Скрозникова в Госдуме РФ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анна Скрозникова в Госдуме РФ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Автор письма ссылается на опыт западных стран (Нидерланды и Канада), где проводились подобные эксперименты. Анна Скрозникова подчеркивает, что речь идет о средствах, которые можно потратить только на культурные мероприятия.

«За хорошую успеваемость начисляются бонусные рубли для походов в театры, музеи и так далее. Речь идет о тех учениках, у которых в течение четверти успеваемость на «отлично». Я предлагаю провести такой эксперимент в России и, если он окажется положительным, распространить его на всю страну»,— пояснила «Ъ-Ярославль» депутат.

По мнению Анны Скрозниковой, эксперимент можно провести не в одной школе, а в отдельном регионе. Депутат не исключила возможность того, что такой площадкой может стать и Ярославская область: «Ярославль прекрасное место, почему бы не реализовать идею и здесь».

Депутат из «Единой России» Александр Хинштейн с иронией написал об инициативе новой коллеги (Анна Скрозникова стала депутатом 29 марта). «Сразу видно, что девушка не так давно окончила школу и, получив депутатский мандат, решила теперь воплотить свои детские мечты. Следующей ее инициативой может стать законопроект о бесплатной раздаче школьникам мороженого»,— написал господин Хинштейн в своем телеграм-канале.

Лидера ярославских «Новых людей» такой комментарий не смутил.

«Я окончила школу давным-давно, 10 лет назад, работала с дошкольниками и школьниками и хорошо понимаю, что нужно детям для мотивации к обучению»,— пояснила Анна Скрозникова «Ъ-Ярославль».

В письме Михаилу Мишустину депутат просит «поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть целесообразность проведения эксперимента».

Антон Голицын