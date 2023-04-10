ЕАН: судья рассказал о 77 попытках поджогов военкоматов за 2022 год

Агентство «Европейско-Азиатские новости» со ссылкой на судью Центрального окружного военного суда Артема Макарова сообщило, что за 2022 год в России совершили 77 попыток поджогов военкоматов. Как сообщает агентство, господин Макаров привел такую статистику на заседании по делу о поджоге военно-учетного стола в здании администрации города Бакала Челябинской области.

ЕАН не приводит подробностей и точных слов Алексея Макарова. Обвиняемыми по делу проходят старший сержант Росгвардии Роман Насрыев и старшина МЧС Алексей Нуриев. Против них возбуждено дело по п. «а» ч. 2, ч. 3 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Обвинение запросило для них по 19 лет колонии строгого режима.

Что происходит на 411-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко