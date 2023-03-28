До конца года в Петербурге сделают качественными 85% дорог

В Санкт-Петербурге приведут в нормативное состояние 85% дорог до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники дорожной службы во время ямочного ремонта дороги

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Сотрудники дорожной службы во время ямочного ремонта дороги

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Ключевым ремонтом он назвал работы на улице Коллонтай, которую загрузят для строительства нового моста. Переправа станет важной частью радиально дуговой магистрали, включающей Благодатную улицу, улицу Салова, проспект Энергетиков и Северный проспект.

«До конца этого года по поручению президента мы сделаем безопасными и качественными 85% дорог Петербурга. После этого необходимо будет поддерживать их в нормативном состоянии. Для этого нам может пригодиться новый цифровой сервис»,— рассказал Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в рамках ремонта улицы Коллонтай покрытие заменят на 3,82 км проезжей части. Работы будут проводиться на участке от Дальневосточного проспекта до улицы Кржижановского и улицы Лопатина.

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