Главные новости к утру 10 апреля

В правительстве сформировали перечень важных направлений технологического развития РФ до 2030 года, узнал «Ъ». В него вошли десять «сквозных технологий», а также восемь направлений промышленного развития. Если ранее технологическое будущее Белый дом связывал с прорывными разработками мирового уровня, то теперь половина инициатив нацелена на повторение существующих иностранных технологий, более недоступных РФ из-за санкций. Подробнее

Пентагон изучает достоверность документов, попавших в соцсети. Ведомство считает, что они, «как представляется, содержат конфиденциальные и особо секретные материалы». Об утечке

Угольные компании в этом году могут столкнуться с очередным ростом налоговой нагрузки, узнал «Ъ». Минфин рассматривает увеличение НДПИ в четвертом квартале в случае хороших финансовых результатов работы участников рынка в январе—марте. Об инициативе

Илон Маск отказался удалять твит Дмитрия Медведева о том, что «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна». Предприниматель отметил, что люди должны сами принимать решения на этот счет.

Параллельный импорт в РФ привел к нехватке складов в СНГ, выяснил «Ъ». Спрос на такие площади со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое. О спросе

В войска ПВО поступили первые российские комплексы для борьбы с мини-дронами. Командующий войсками ПВО—ПРО Андрей Демин сообщил о сложностях с обнаружением таких устройств.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия в «нынешней нашей брани» находится «на стороне света» и «противостоит злу». По его мнению, РФ не хочет, чтобы были утрачены «различия между полами» и чтобы «разврат стал нормой жизни».

Объем реестра российской радиоэлектроники Минпромторга неожиданно сократился вдвое, выяснил «Ъ». Это произошло после 1 апреля из-за введения балльной системы оценки «отечественности» электроники. Подробнее

О предстоящих 10 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».