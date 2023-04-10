Главные анонсы 10 апреля

Россия в ходе председательства в Совбезе ООН планирует провести заседание cовета по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения.

США вводят 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, если любое количество первичного алюминия, используемого при их производстве, выплавляется в России.

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет рабочий завтрак с главами дипмиссий стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

В Казани, как ожидается, будет вынесен приговор Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии №175.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд планирует начать допрос свидетелей по делу украинского военного Антона Чередника, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение.

Global Ports проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи.

США, как ожидается, объявят о старте полномасштабного производства интегрированной системы управления средствами ПВО и ПРО (IBCS) и о поставках первых двух ее образцов Польше.

В Индии начнутся совместные учения ВВС Индии и США Cope India.

Россельхознадзор запретит ввоз семян пшеницы Научно-практического Центра Белоруссии по земледелию.

В Краснодаре Усть-Лабинский районный суд рассмотрит гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации, ответчиками выступают компания Google, ООО «ЭрТиВиАй Продакшн» и бизнесмен Сергей Полонский.

В Вашингтоне начнется ежегодная весенняя сессия руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

В Санкт-Петербурге стартуют навигационный период и сезон разводных мостов.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».