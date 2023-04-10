Пентагон изучает достоверность документов, попавших в соцсети

Минобороны США заявило, что продолжает проверять достоверность материалов, которые попали в соцсети. Ведомство отмечает, что они, «как представляется, содержат конфиденциальные и особо секретные материалы». По информации источников Reuters, Пентагон подозревает, что за утечкой может стоять американец, не исключается, что документы являются подделкой.

«Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность фотографий документов, которые распространяются в соцсетях и которые, как представляется, содержат конфиденциальные и особо секретные материалы»,— говорится в заявлении Пентагона.

По информации Reuters, чиновники считают, что источником утечки не мог быть кто-либо из союзников, так как они касаются широкого спектра тем: от Украины и Китая до Ближнего Востока и Китая. Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой заявил, что сейчас изучается именно возможность публикации информации кем-то из США. По данным одного источника агентства, следователи рассматривают четыре или пять возможных мотивов утечки.

Вместе с тем, не исключается, что материалы подделаны, чтобы ввести в заблуждение «следователей относительно их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США».

Американские СМИ на прошлой неделе обнаружили в соцсетях больше сотни секретных документов. Часть из них касается военной помощи США и союзников Украине и подготовки контрнаступления Киева. Другие содержат информацию в отношении Ближнего Востока и Китая, а также слежки за партнерами. Случившееся называют крупнейшей утечкой секретов со времен Эдварда Сноудена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ваши карты слиты».

Леонид Уварчев