Главные новости к утру 9 апреля

Утечка разведданных США по Украине осложнила отношения с союзниками, узнала The New York Times. По данным газеты, опубликованные материалы свидетельствуют о том, что Вашингтон мог следить за союзниками и украинским руководством. В американской администрации опасаются, что после публикации Москва сможет вычислить, по каким каналам США собирают информацию о планах РФ.

Утечку также проанализировала газета The Washington Post. Как пишет газета, ЦРУ считает, что Пекин может усилить поддержку Москвы при ударах Украины вглубь РФ. По информации WP, в целом утечка привела к панике в Пентагоне и оборонное ведомство ограничило процесс передачи разведданных.

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