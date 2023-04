The Washington Post узнала о панике в Пентагоне из-за утечки секретных документов

Пентагон ограничил процесс передачи разведывательной информации в ответ на появление секретных документов в социальных сетях, сообщили источники The Washington Post. Они считают, что такие ограничения «необычайно строгие» и что это говорит «о высоком уровне паники среди руководства Пентагона».

В европейских странах обеспокоены тем, что из-за утечки Вашингтон может ограничить доступ союзников к своим разведданным, утверждает газета. Она отмечает, что многие из опубликованных документов содержат пометки о запрете на передачу иностранным гражданам.

Часть материалов могут получать и члены Пяти глаз — разведывательного альянса Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. Как пишет WP, среди документов есть разведданные о деятельности Великобритании и Канады.

Американские чиновники и их иностранные союзники «были потрясены, а в некоторых случаях и разгневаны необычайно широким спектром деталей, раскрывающих то, как США шпионят и за друзьями, и за врагами». Кроме того, утечка возмутила украинских чиновников, так как в них содержалась информация об уровне истощения армии. Утверждается, что Киев «пытался скрыть от Кремля уязвимости, связанные с нехваткой боеприпасов и другими данными о ситуации на поле боя». Украинские власти также обеспокоены возможной публикацией новых сведений.

По данным WP, утечка затрагивает практически все сферы деятельности разведывательного аппарата США. Например, раскрывается, как ЦРУ вербует агентов, «посвященных в закрытые разговоры мировых лидеров» и как Вашингтон отслеживает действия российской армии. Данные The Washington Post сходна с информацией, которую после анализа представила The New York Times. Ранее она сообщила, что утечка осложнила отношения Вашингтона с союзниками и показала, что США могли шпионить за руководством Украины. Утверждалось, что в американской администрации опасаются, что после публикации Москва сможет вычислить, по каким каналам США собирают информацию о планах РФ.

Секретные документы американской разведки появились в соцсетях на этой неделе. Изначально были опубликованы материалы по планам Украины по контрнаступлению. Позднее появились документы также о Китае и Ближнем Востоке. Минюст США приступил к расследованию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утечку, заявлял, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл утечку «виртуальным псевдосливом».

Леонид Уварчев