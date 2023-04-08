Украина возобновит экспорт электроэнергии

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что энергосистема страны около двух месяцев работает с запасом мощности. По его словам, это позволяет возобновить экспорт электроэнергии для привлечения в страну дополнительных средств.

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«Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена»,— сказал господин Галущенко, его слова приводятся на сайте Минэнерго Украины. Документ о восстановлении экспорта уже подписан, говорится в сообщении ведомства.

Разрешенная европейской сетью операторов мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако в Минэнерго добавили, что фактические объемы поставок будут менять в зависимости от времени суток или текущих условий. Первоочередной задачей Герман Галущенко назвал обеспечение жителей Украины. Если им не будет хватать электроэнергии, экспорт приостановится.

Украина приступила к экспорту электроэнергии в марте 2022 года. Поставки направлялись в Польшу, Молдавию, Словакию и Румынию. С октября прошлого года поставки приостановились из-за ракетных обстрелов со стороны России. В результате обстрелов оказались повреждены объекты критической инфраструктуры Украины.

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Лусине Баласян