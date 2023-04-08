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Коммерсантъ FM
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Мишустин назначил нового ответственного за регионы в правительстве после ухода Василия Анохина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о назначении Светланы Ивановой директором департамента регионального развития, сообщается на сайте правительства.

Светлана Иванова

Светлана Иванова

Фото: Минстрой России

Светлана Иванова

Фото: Минстрой России

Светлана Иванова родилась в 1981 году. С 2012 по 2015 годы она работала в Министерстве регионального развития, пройдя путь от начальника отдела до заместителя министра. В 2015–2019 годах работала в администрации президента. С 2019 по 2021 год занимала различные должности в аппарате правительства. В марте 2020 года пришла в департамент регионального развития и инфраструктуры. С марта 2021 года занимала должность статс-секретаря—заместителя министра строительства и ЖКХ.

Предыдущий глава департамента регионального развития Василий Анохин был назначен врио губернатора Смоленской области после ухода с поста главы региона Алексея Островского.

Эрдни Кагалтынов

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