Федеральный судья Техаса признал незаконным одобрение на продажу таблетки для аборта в США

Федеральный судья Техаса Мэтью Качсмарик приостановил действие одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на продажу таблетки для аборта мифепристон. Администрация президента США Джо Байдена подала апелляцию на это решение, передает CBS News.

В 67-страничном судебном заключении (.pdf) господин Качсмарик утверждает, что одобрение мифепристона два года назад было незаконным. При этом федеральный судья не стал полностью запрещать продажу мифепристона, как того требовали организации, выступающие против абортов, отмечает CBS.

«Если это решение останется в силе, то практически ни один рецепт, одобренный FDA, не будет защищен от подобных политических и идеологических нападок. ...Данное постановление — еще один беспрецедентный шаг, отнимающий основные свободы у женщин и подвергающий риску их здоровье»,— заявил господин Байден, комментируя решение федерального судьи. С осуждением решения господина Касчмарика выступил и генпрокурор США Меррик Гарланд, передает телеканал.

FDA одобрило препарат для аборта мифепристон более 20 лет назад вместе с мизопростолом, который применяется для прерывания беременности на сроке до 10 недель. В 2019 году управление утвердило продажу непатентованной версии мифепристона, а в 2021 году отменило требование о продаже препарата лично в руки.

В ноябре 2022 года группа врачей и медицинских исследователей, выступающих против абортов, подали иск в суд техасского города Амарилло с требованием отменить одобрение мифепристона FDA. Истцы утверждают, что ведомство превысило свои полномочия при утверждении мифепристона, и просят суд полностью запретить продажу препарата.

В июне 2022 года Верховный суд США отменил федеральные гарантии права на аборт, передав полномочия относительно запрета или разрешения абортов законодательным органам самих штатов. С того момента уже 11 штатов приняли законы, ограничивающие право на аборт. 17 марта текущего года губернатор штата Вайоминг Марк Гордон подписал закон о запрете таблеток для абортов. Это первый штат США, в котором введен подобный запрет.

Эрдни Кагалтынов