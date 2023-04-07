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Коммерсантъ FM
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Задержанный в Брянской области украинский пилот обвинен в незаконном пересечении границы

Украинскому пилоту Александру Морозову, задержанному после крушения легкомоторного самолета в Брянской области, предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Брянский областной суд.

Следствие обратилось в Советский районный суд Брянска с ходатайством об избрании Александру Морозову меры пресечения. Какой именно, не сообщается. Ожидается, что заседание пройдет сегодня, 7 апреля.

5 апреля в приграничном районе Брянской области упал легкомоторный самолет. У задержанного 67-летнего пилота Александра Морозова при себе нашли бронежилет и автомат. На опубликованном после задержания видео он рассказал, что выполнял задание за 50 тыс. грн: ему нужно было сделать фото местности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинскую "лисицу" перехватила ЛЭП».

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