«Ак Барс» сыграл в одну шайбу

В четвертом матче полуфинального раунда play-off чемпионата «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на своей площадке уступил «Ак Барсу» 0:1. Счет в серии стал 3:1 в пользу казанского клуба, который уже в воскресенье у себя дома может закрыть ее и выйти в финал Кубка Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отличная игра в четвертом матче серии с «Авангардом» вратаря Тимура Билялова стала одним из ключевых факторов, вплотную приблизивших «Ак Барс» к выходу в финал Кубка Гагарина Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Следующая фотография 1 / 5 Отличная игра в четвертом матче серии с «Авангардом» вратаря Тимура Билялова стала одним из ключевых факторов, вплотную приблизивших «Ак Барс» к выходу в финал Кубка Гагарина Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Выиграв первый из двух матчей в Омске, «Ак Барс» уже выполнил программу-минимум на выезде. Более того, казанцы одержали сверхволевую победу, уступая до 55-й минуты 0:2 и забив решающий третий гол в овертайме, а подобные подвиги обычно окрыляют. «Авангард» же, наоборот, два дня назад испытал жесткое разочарование, отдав свою игру, и поставил себя в трудное положение, потому как вырисовывалась перспектива вернуться в Казань при общем счете 1:3.

Так что психологическим преимуществом перед четвертым матчем владел скорее «Ак Барс», но омичи выступали дома, где у них всегда оглушительная поддержка трибун.

В первых же сменах они по полной нагрузили голкипера гостей Тимура Билялова. Особенно активным было второе звено, где центрит Алекс Бродхерст, а по краям шустрят юркие Сергей Толчинский и Арсений Грицюк. В обеих проигранных встречах они команде не помогли, а усилий одной первой тройки во главе с Корбаном Найтом было недостаточно.

Правда, активность хозяев, которые старались атаковать всеми звеньями, ни к чему не привела. Где-то подтащил Билялов, но в целом казанцы очень строго и организованно оборонялись — в лучших традициях гуру правильного хоккея Зинэтулы Билялетдинова. Периодически они закатывались и в чужую зону. Артем Галимов вообще очутился один на пятаке, и вратарь Василий Демченко с большим трудом разрядил обстановку. В первом периоде «Ак Барс» даже перебросал соперника — 9:6 по попаданиям в створ, хотя в нападении больше времени проводил «Авангард».

Вторая двадцатиминутка началась с того, что гости запихнули шайбу в ворота, когда Дмитрий Воронков пошел на добивание после броска Александра Радулова, но при этом наехал на Демченко. Главный тренер омичей Михаил Кравец резонно запросил видеопросмотр и добился отмены гола, который и впрямь выглядел сомнительным. Этот эпизод взбодрил хозяев, и те от греха подальше опять перевели игру на другой конец площадки. «Барсы» снова перетерпели неприятный отрезок и сами в ответ поджали «Авангард».

В принципе по такому сценарию, когда инициатива постоянно переходит то к одной, то к другой команде, развивались все матчи серии.

Ближе к тому, чтобы размочить счет, были все же казанцы. Дмитрий Кагарлицкий имел убойный момент, но не смог переиграть Демченко в ближнем бою, а перед этим омского вратаря заставил попотеть Кирилл Петров. Однако в конце периода хороший шанс забить представился и «Авангарду», после того как Никита Дыняк заработал первое удаление в матче, а затем к нему присоединился еще Артем Лукоянов. До перерыва, впрочем, оставалось всего пять секунд, и омичи не успели ничего приготовить на скорую руку. Зато целая минута двойного большинства перенеслась у них на третий период.

«Авангард», естественно, выпустил на реализацию лучших людей, в том числе одного из главных снайперов нынешнего play-off Рида Буше, а в результате на удивление пассивно действовал в формате «пять на три», да и одного лишнего потом не разыграл. Только уже в равных составах хозяева по-настоящему завелись, но «Ак Барс» по-прежнему терпеливо защищался и ждал, дождавшись удаления Найта. И когда канадец уже вернулся на лед из штрафного бокса, Воронков затолкал-таки шайбу в ворота, воспользовавшись рикошетом от щитка Демченко. Кравец опять взял тренерский запрос, однако на этот раз арбитры гол засчитали и, соответственно, наказали «Авангард» малым штрафом. В меньшинстве омичи выстояли, но потеряли драгоценное время. Не удалось им пробить Билялова и вшестером, когда они сняли своего голкипера. Да и бросков-то опасных у них практически не было. Казанцы выиграли 1:0 и теперь ведут в серии 3:1. Выйти в финал Кубка Гагарина они могут уже в воскресенье, если снова победят «Авангард» уже на своей площадке.

В субботу состоится четвертая игра второго, западного, полуфинала. В нем ЦСКА ведет в серии против СКА со счетом 2:1.

Александр Ильин