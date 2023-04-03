Армейцы сыграли марафон

На старте финала Западной конференции в play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА победил СКА со счетом 3:2, решив исход матча в третьем овертайме. Армейцы из Санкт-Петербурга не воспользовались преимуществом своей площадки, а также тем обстоятельством, что их московские одноклубники только четыре дня назад закончили тяжелую серию второго раунда с «Локомотивом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В КХЛ есть такая традиция, что ЦСКА и СКА каждый год встречаются в финале Западной конференции. Зародилась она еще в сезоне-2014/15, и с тех пор было лишь два случая, когда эта встреча не состоялась. В 2017-м на нее не явились москвичи, проиграв «Локомотиву», а в 2020-м из-за пандемии коронавируса play-off вообще пришлось отменить. Поэтому ничего удивительного, что армейские клубы уже в седьмой раз оказались в западном финале. Причем в пяти последних столичные армейцы побеждали петербургских.

Конечно, СКА было на руку, что ЦСКА потратил массу сил в предыдущих раундах, проведя в общей сложности на четыре матча больше.

И если москвичи рубились с «Локомотивом» до 29 марта, то команда Романа Ротенберга, по-быстрому разобравшись с «Торпедо», с 23-го числа уже отдыхала и получила лишнюю неделю на восстановление.

Наверное, в этом заключалось ее главное преимущество. Плюс петербуржцы начинали дома, к тому же у них вернулся в строй Дмитрий Яшкин, лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата.

Однако именно ЦСКА быстрее вкатился в серию и уже на второй минуте открыл счет, когда Михаил Григоренко выехал на убойную позицию, выдержал гроссмейстерскую паузу, уложив на лед защитника и вратаря, после чего отдал шайбу на пустые ворота Максиму Мамину. И по игре дебют матча явно остался за москвичами. Хозяева включились только к середине первого периода, и Яшкин с пятака попал в штангу, а потом голкипер гостей Адам Рейдеборн справился и с добиванием Валентина Зыкова. Но если по штангам после броска Антона Слепышева стало 1:1, то по голам к перерыву так и было 1:0 в пользу ЦСКА.

Впрочем, СКА забросил быструю шайбу во второй двадцатиминутке. Святослав Гребенщиков убежал один на один с Рейдеборном и случайно исполнил знаменитый финт звезды Национальной хоккейной лиги Никиты Кучерова с ложным движением клюшки. У петербуржца же шайба просто сошла с крюка и по прямой проползла под вратарем в сетку.

А вскоре хозяева уже вели 2:1. На этот раз Рейдеборна мощнейшим щелчком пробил защитник Александр Никишин. Показалось даже, что швед немного поплыл, а вместе с ним и весь ЦСКА.

СКА усилил давление и старался как можно чаще бросать, но Рейдеборн продемонстрировал, что с психологической устойчивостью у него полный порядок. И когда ему довелось опять столкнуться тет-а-тет с Гребенщиковым, он уже не позволил себя обмануть.

Несмотря на то что во втором периоде гости выглядели не лучшим образом, особенно в нападении, они все еще оставались в игре. И в третьем отрезке встречи подопечные Сергея Федорова действительно добавили агрессии, однако вратаря Дмитрия Николаева не очень-то напрягали. А когда Виталию Абрамову все-таки представился хороший момент, первый номер петербуржцев выручил зазевавшихся партнеров. СКА выстроил железобетонную оборону, а ЦСКА не хватало мощи, чтобы ее преодолеть. Но в концовке москвичи сняли Рейдеборна и вшестером сразу же отыгрались. Никита Нестеров нанес могучий бросок издали, а Владислав Каменев подставил клюшку и перевел матч в овертайм.

В четвертом периоде снова инициативнее заиграли хозяева, и наступило время Рейдеборна. Швед не дрогнул, а потом гости затеяли вроде бы бестолковую толкотню в чужой зоне, после которой перехватили инициативу, и уже Николаев выдвинулся на авансцену.

Если бы не он, Мамин и Сергей Плотников вполне могли закончить игру и принести успех ЦСКА. А так команды были вынуждены продолжить выяснение отношений во втором овертайме, который тоже протекал в тягучей упорной борьбе. Николаеву все-таки приходилось кувыркаться больше, чем Рейдеборну, и пару раз он откровенно потащил — в частности, от Андрея Светлакова и защитника Даррена Дица, чуть не нарисовавшего шедевр с кистевым броском из дриблинга. СКА же едва не забрал победу на последних секундах пятой двадцатиминутки, и матч плавно перешел в шестую.

Этот хоккейный марафон финишировал на 103-й минуте, когда защитник Нестеров отправил шайбу в цель уже без посторонней помощи, поймав Николаева на небольшой позиционной ошибке и в касание зарядив от синей линии с передачи Григоренко. 3:2 — и ЦСКА сделал первый шаг к главному финалу Кубка Гагарина. Следующий матч серии состоится во вторник там же, в Санкт-Петербурге. А в финале Восточной конференции впереди «Ак Барс», одолевший дома «Авангард» также со счетом 3:2 и также в овертайме, который, правда, получился очень коротким.

Александр Ильин