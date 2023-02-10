Купе-кроссовер Changan CS85 Coupe появился в России

Компания Changan вывела на российский рынок новую модель — купе-кроссовер CS85 Coupe.

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Фото: Changan Changan CS85 Coupe

Фото: Changan

Автомобиль доступен в единственной версии — с 224-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Новинка получила 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином.

Комплектация включает в себя адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоматической и дистанционной парковки, климат-контроль, шесть подушек безопасности, встроенный видеорегистратор и ряд другого оборудования.

Стоимость Changan CS85 Coupe составит 3,3 млн руб. Прием заказов на модель уже открыт, но поставки купе-кроссовера клиентам ожидаются только в марте.

Максим Вершинин

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