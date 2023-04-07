В связи с запуском паромов из Трабзона в Сочи бизнес Турции просит РФ упростить визовый режим

Бизнесмены турецкого порта Трабзон просят РФ упростить визовый режим для их коротких поездок в связи с планируемым запуском паромов в Сочи. Об этом глава Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби сообщил на встрече с генконсулом РФ Валерием Тимашовым, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Мы просим, чтобы была введена виза для коротких поездок на два-три дня, которая будет быстро выдаваться и стоить 20–30 долларов. Если такая виза появится, то посредством наших агентств торговые и туристические связи могут быть расширены»,— отметил Эркут Челеби.

На встрече он подчеркнул, что турецкие бизнесмены могут удовлетворить спрос РФ на продукцию и планируют провести выставку в ближайшие месяцы. Также они намерены развивать торговые отношения с другими регионами РФ. Генконсул России отметил, что сейчас предприниматели Турции могут наладить долгосрочные торговые отношения с РФ, причем будет востребована большая разновидность товаров.

Валерий Тимашов отметил, что передаст просьбу по вопросу виз. Он заявил, что ведется работа по получению их в электронном формате.

Между Трабзоном и Сочи паромы курсировали с 1992 года по 2014 год. Спустя семь лет морское сообщение между городами хотят восстановить. Ранее Эркут Челеби сообщал, что запустить паромы планируется 1 мая. Будет задействован паром на 300 человек и 200 автомобилей.

Татьяна Ручкина

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