1 мая из турецкого Трабзона в Сочи могут запустить паромы

С 1 мая могут запустить регулярные паромы из Трабзона в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу торгово-промышленной палаты Трабзона Эркута Челеби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По его словам, по вопросу запуска паромов с российской стороной уже достигнуты договоренности. Уже 6 апреля планируется подписать соответствующее соглашение. В каком формате будет подписан документ, не уточняется. Известно, что 6-7 апреля по приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу страну посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Эркут Челеби отметил, что между Трабзоном и Сочи будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров и рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, 12 контейнеров для насыпных грузов и шести автобусов. Также транспортные компании Стамбула готовы выделить Трабзону для рейсов паромы среднего размера, активно использующиеся для перевозки людей и легкового транспорта в Мраморном море.

С 1992 года между Трабзоном и Сочи были регулярные перевозки. Однако в 2008 году их количество начало снижаться и в 2014 полностью прекратилось.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram