Сертификат партнерства

За свои 26,5 года Русфонд опубликовал 475 писем с просьбой приобрести технические средства реабилитации (ТСР) на 118,9 млн руб., собрал пожертвования и оплатил эти покупки. Недавно нам написала мама мальчика с детским церебральным параличом, ему нужна прогулочная коляска. Мама хочет воспользоваться электронным сертификатом на покупку ТСР, но средств, выделяемых по сертификату, на удобную и мобильную коляску с надежными фиксаторами не хватит. Мама спрашивает: не могли бы мы собрать недостающую сумму и купить подходящее ее сыну техническое изделие, а не просто то, на которое хватит сертификата. Мы можем.

Электронный сертификат (ЭС), действующий в России с сентября 2021 года,— один из трех способов получить ТСР от государства, но более оперативный, чем ждать выдачи от территориальных отделений Социального фонда России (СФР) или покупать за свои деньги, а потом требовать компенсации расходов. На средства ЭС можно приобрести почти все, что может потребоваться человеку с инвалидностью: не только коляски, но и трости, брайлевский дисплей, протезы и так далее. Получить сертификат можно, подав заявку через «Госуслуги» или в отделениях СФР, МФЦ.

У ЭС нет физического воплощения, его нельзя потрогать руками. Он задуман цифровым, как запись в государственном реестре. Принцип работы — как у банковской карты: при оформлении ЭС к карте «Мир» привязывается сумма, которую можно потратить на необходимое ТСР. Марку и модель получатель вправе выбрать сам. Сертификат — цифровой кошелек, откуда деньги переводятся поставщику необходимого технического средства.

Номинал сертификата рассчитывается региональными отделениями СФР — берется цена аналогичного средства реабилитации, которое этот фонд в регионе приобретал по последнему исполненному госконтракту. Другими словами, если ТСР, которое отделение СФР закупило недавно, стоило, к примеру, сорок тысяч, то на подобное техсредство будет выделено столько же. Ровно до тех пор, пока в регионе не состоится следующая госзакупка, где такое же средство реабилитации, возможно, будет стоить дороже или дешевле. Номинал ЭС разнится в зависимости от региона: каждый субъект РФ самостоятельно проводит госзакупки ТСР. В Алтайском крае на комнатное кресло-коляску с ручным приводом будет выделено, к примеру, около 30 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — чуть более 20 тыс. руб. Хотя и там и там диагноз у получателя может быть одинаковым. Узнать примерную стоимость того или иного техсредства в конкретном регионе можно в каталоге ТСР (ktsr.sfr.gov.ru).

Важное условие для получения ЭС — наличие индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). Именно по ИПРА определяется вид техизделия, на которое впоследствии выделяются средства,— ни на что другое потратить эти деньги нельзя.

Чтобы помочь маме, у которой уже есть покрываемая электронным сертификатом часть средств на покупку коляски, Русфонд связался с поставщиком ТСР, проверенным годами сотрудничества. Эта организация входит в реестр поставщиков, у которых люди с инвалидностью покупают технические средства с помощью электронного сертификата. Поставщик может принять оплату одного техизделия и от государства (по ЭС), и от благотворительного фонда. В пресс-службе Социального фонда России нам пояснили, что препятствий для того, чтобы получатель ТСР воспользовался благотворительными средствами, нет — никакими нормативно-правовыми актами подобное партнерство не регламентируется. Главное — достичь цели: чтобы у ребенка с инвалидностью появилось подходящее именно ему изделие.

Русфонд работает над просьбой мамы: в мае мы объявим сбор пожертвований на коляску ее мальчику.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда