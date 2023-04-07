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Коммерсантъ FM
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Замедление с ускорением

Мониторинг мировой торговли

Объем мировой торговли товарами в 2023 году вырастет на 1,7%, и далее рост ускорится до 3,2% в 2024-м, ожидает Всемирная торговая организация (ВТО). Прежний, октябрьский, прогноз организации на 2023 год предполагал меньший рост — на 1%.

Впрочем, и новый прогноз означает замедление темпов роста торговли. В прошлом году показатель вырос на 2,7%, при этом по итогам трех кварталов средний рост составил 4,2%, но в четвертом квартале объем торговли упал на 2,4%. Тем не менее фактический рост торговли в 2022 году оказался выше, чем предрекали пессимистичные прогнозы, которые описывали фрагментацию мировой торговли и ее распад на отдельные блоки. Снижение объема торговли в четвертом квартале 2022-го в ВТО связывают с негативным влиянием на спрос высоких цен на энергию и продовольствие, а также локдаунами в Китае (тогда экспорт из этой страны сократился на 6,5%).

В денежном выражении объем мировой торговли в прошлом году вырос на 12%, до $25,3 трлн, поддержанный ростом цен на сырьевые товары. Торговля топливом выросла на 61%, сельхозпродукцией — на 11%, промышленными товарами — на 7%. Объем торговли услугами увеличился на 15%, до $6,8 трлн (на цифровые услуги пришлась почти половина общего объема — $3,82 трлн). Наибольшая волатильность отмечалась в ценах на газ, но к концу года их индекс снизился до уровня августа 2021 года. В дальнейшем расширение торговли СПГ может сгладить разницу в стоимости газа между регионами мира, однако пока для этого не хватает соответствующей инфраструктуры, замечают в ВТО. Стоимость продовольствия за год выросла на 18%, в том числе на зерно — на 21% (на пшеницу — на 44%). Заметно выросли цены на удобрения — на 63%.

В ВТО ожидают, что импорт стран СНГ в этом году может вырасти на 14,9% после спада на 13,5% в 2022-м. Во втором квартале прошлого года (первые месяцы конфликта на Украине) спад импорта составил сразу 20,4%, но восстановление поставок во второй половине года было более быстрым, чем ожидалось. Экспорт стран СНГ может вырасти на 2,8% после спада на 4,9%. В целом проблемы торговли, отмечавшиеся после пандемии, в ВТО считают решенными — об этом свидетельствует сокращение как сроков поставок, так и запасов готовой продукции.

Татьяна Едовина

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