Google интегрирует чат-бот в поисковик

Google намерена оснастить свой поисковик функциями нейросети Bard, заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) генеральный директор компании Сундар Пичаи.

Глава Google отметил, что в компании не разделяют мнение о том, что чат-боты несут в себе угрозу интернет-поисковикам. «Пространство возможностей, во всяком случае, больше, чем раньше»,— заявил господин Пичаи, отметив, что нейросети должны улучшить работу поисковика Google, позволив тому отвечать на большее количество запросов пользователей. «Смогут ли люди задавать вопросы Google и взаимодействовать с нейросетями в контексте поиска? Конечно»,— добавил он.

Google запустила Bard в конце марта, предоставив к нему доступ ограниченному числу пользователей из Великобритании и США. Как отмечает WSJ, компания давно занималась разработкой искусственного интеллекта, однако презентация ChatGPT от Microsoft в феврале этого года вынудила руководство Google форсировать выпуск собственного продукта. При этом Microsoft изначально заявила, что ее чат-бот будет интегрирован в поисковик компании Bing.

Ранее сообщалось, что чат-бот от Google, несмотря на заверения разработчиков, что их новый продукт призван защитить пользователей от ложной информации, пока не способен отличать фейки и конспирологические теории от фактов, из-за чего может вводить пользователей в заблуждение.

Кирилл Сарханянц