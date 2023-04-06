Суд в Казани постановил выдворить из РФ китайского студента за пропаганду ЛГБТ

Вахитовский райсуд Казани назначил гражданину Китая Хаоян Сюю административный арест сроком на семь суток с последующим принудительным выдворением из РФ. Его признали виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Эта статья появилась в КоАП после принятия в декабре прошлого года закона о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ.

Хаоян Сюй родом из китайской провинции Сычуань, учится на третьем курсе Казанского федерального университета. Вместе со своим парнем, гражданином России Гелой Гогишвили, он ведет блоги в социальных сетях (в TikTok 380 тыс. подписчиков, в YouTube — 65 тыс.).

Полиция установила, что на YouTube-канале молодых людей есть 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», где мужчины «целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга». Полиция считает, что эти записи могли увидеть несовершеннолетние. Хаоян Сюя и Гелу Гогишвили вчера задержали в Казани. Господин Сюй провел ночь в отделе полиции.

На судебном заседании студент свою вину не признал. Его адвокат Адель Хайдаршин заявил об отсутствии доказательств, что среди подписчиков канала есть несовершеннолетние. Также он сообщил, что нет «материалов экспертизы, которая бы установила факт пропаганды» ЛГБТ.

Тем не менее суд посчитал вину Хаоян Сюя доказанной. До выдворения из РФ гражданина Китая поместят в центр временного содержания иностранцев.

Адвокат блогеров сообщил «Ъ», что обжалует решение райсуда в Верховном суде Татарстана.

Подробнее о запрете пропаганды ЛГБТ в России — в материале «Ъ».

Кирилл Антонов, Казань