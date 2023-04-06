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Коммерсантъ FM
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Tesla: переход на зеленую энергию будет на $4 трлн дешевле, чем сохранение обычной энергетики

По мнению аналитиков компании Tesla, переход на возобновляемые источники энергии обойдется человечеству примерно в $10 трлн в ближайшие 20 лет, однако продолжение использования ископаемых энергоносителей будет еще дороже. Об этом сообщается в опубликованном Tesla в среду, 5 апреля, докладе, посвященном переходу к зеленой энергетике.

По подсчетам аналитиков компании, при сохранении нынешней энергетической системы с использованием нефти, газа и угля придется потратить $14 трлн, то есть на $4 трлн больше. «За 20 лет это ($10 трлн) будет составлять примерно 0,5% мировой экономики, так что это не такие большие деньги»,— заявил основатель Tesla Илон Маск.

Как отмечается в докладе, для перехода к зеленой энергетике нужно создать систему солнечных, ветряных и других электростанций из возобновляемых источников, а также огромные хранилища энергии с большим количеством аккумуляторов и подземные хранилища водорода. Также план предполагает строительство большого числа заводов по производству солнечных батарей, аккумуляторов для хранения энергии, полученной из возобновляемых источников, и т. д. Кроме того, необходимо перестроить системы энергообеспечения самых разных объектов — от заводов до жилых домов — под новую систему.

По подсчетам Tesla, в общей сложности человечеству необходимы мощности по производству 30 тыс. ГВт зеленой энергии и мощности для хранения 240 ГВт•ч такой энергии. По данным BloombergNEF, в 2021 году во всем мире производилось 3,2 тыс. ГВт возобновляемой энергии, а к 2030 году по нынешним планам должны быть построены накопители на 1,4 ГВт•ч.

Яна Рождественская

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