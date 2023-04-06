Три оставшихся золоченных купола мечети Ар-Рахим в Уфе укреплены

Три оставшихся золоченных купола минарета мечети Ар-Рахим на проспекте Юлаева в Уфе были укреплены их изготовителем ЗАО «Грант» в том месте, в котором сломался четвертый. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) Башкирии. Упавший в середине марта после сильного ветра четвертый купол будет установлен обратно в течение месяца или двух, добавили в ДУМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов Фото: Булат Баширов

В результате происшествия тогда никто не пострадал, и целостность здания не была нарушена. По информации директора ООО «Алтын курай» Ильдара Ишеева (в 2013-2016 годах компания выполняла функции службы заказчика и генподрядчика на строительстве мечети), стоимость одного купола, установленного на минаретах, составляет около 5 млн руб.

Венера Хисамова

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