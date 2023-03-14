Унесенный ветром

Упавший в понедельник из-за порыва ветра один из четырех куполов недостроенной мечети Ар-Рахим на проспекте Юлаева в Уфе будет восстановлен в ближайшее время, заявил председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Азат Фаттахов. Ильдар Ишеев, который в 2013-2016 годах курировал строительство Ар-Рахим, полагает, что реконструировать купол, упавший с 60-метровой высоты, не удастся, а для того, чтобы его производитель —волгодонское ЗАО «Грант» — изготовило новый, необходимо закрыть существующую задолженность в 12 млн руб. Ранее глава республики Радий Хабиров оценивал стоимость достройки мечети в 2-4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Упавший купол недостроенной мечети стоит около 5 млн рублей

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Упавший купол недостроенной мечети стоит около 5 млн рублей

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Власти Башкирии рассчитывают восстановить золоченый купол одного из четырех минаретов мечети Ар-Рахим на проспекте Юлаева в Уфе, который в минувший понедельник из-за сильного порыва ветра рухнул на землю с высоты около 60 м. Конструкция повредила строительные леса, прикрепленные к стене здания, никто в результате происшествия не пострадал.

Председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Азат Фаттахов (совет является подразделением администрации главы республики) сообщил «Башинформу», что минарет будет восстановлен «в течение ближайших недель». «Решается вопрос по транспортировке поврежденного элемента на завод-изготовитель, где после изучения будет принято решение о ремонте либо изготовлении нового фрагмента», — отметили господин Фаттахов.

Директор ООО «Алтын курай» Ильдар Ишеев (в 2013-2016 годах компания выполняла функции службы заказчика и генподрядчика на строительстве Ар-Рахим) сообщил «Ъ-Уфа», что купол крепился к минарету на болты и страховался сварочными прихватками. «Как мне сообщили, болты раскрутились, и из-за сильного порыва ветра конструкция упала вниз», — пояснил господин Ишеев. По его мнению, восстановить пострадавший купол в первозданном виде маловероятно. «Он упал с большой высоты. На мой взгляд, частично его можно будет использовать при изготовлении нового», — отметил собеседник. Все четыре купола, установленные на минаретах, были изготовлены волгодонским предприятием «Грант». «Я с ними созвонился, и они высказали желание помочь, но тут есть один момент. В свое время, пока мы работали на объекте, мы заказали у них, в том числе, нижнее ограждение минаретов. В 2016 году, когда возникла сложная финансовая ситуация между фондом «Урал» и Духовным управлением мусульман Башкирии, им не оплатили ее стоимость — около 12 млн руб. До сих пор им должны. Надеюсь, меня услышат заинтересованные лица и закроют этот вопрос. Они («Грант») мне сказали, что как только оплатят эти ограждения, они готовы моментально изготовить и установить новый купол», — сообщил господин Ишеев.

Стоимость одного купола, установленного на минаретах Ар-Рахим, по данным Ильдара Ишеева, составляет около 5 млн руб.

Выяснить позицию генерального директора ЗАО «Грант» Александра Давыдова вчера не удалось: он был на совещании и позднее не перезвонил.

Четыре золоченых купола на минареты мечети были установлены летом 2014 года. Строительство самой Ар-Рахим, которая должна была стать самой высокой мечетью в Европе, было начато в 2007 году при президенте Муртазе Рахимове, но спустя два года было приостановлено — из фонда, аккумулировавшего средства на проект, были похищены деньги. С 2011 года единственным спонсором строительства мечети был благотворительный фонд «Урал», который после отставки в 2010 году контролировал Муртаза Рахимов (скончался в январе текущего года). В 2016 году, вложив в проект около 1 млрд руб., фонд заморозил финансирование из-за конфликта с Духовным управлением мусульман Башкирии и аффилированным с ним «Алтын кураем»: стороны спорили, в том числе, из-за сметы расходов.

Власти республики неоднократно высказывались о необходимости продолжения строительства мечети. В июле 2019 года глава Башкирии Радий Хабиров заявил о возобновлении работ на объекте, но в декабре 2020 года признал, что в республике нет средств для завершения строительства Ар-Рахим. «Денег на это нужно много, и отвлекать на достройку ресурсы, которые могут быть потрачены на очень нужные людям социальные объекты, я не буду. Когда-нибудь, конечно, она будет достроена. Но когда именно — не стану вам врать», — сообщил глава республики. В декабре 2022 года господин Хабиров вновь коснулся темы достройки мечети. «Чтобы начать работу по мечети, нужно минимум 2 млрд руб. Без них туда даже можно не ходить. Там нужно делать внутреннее и внешнее убранство. Я самый наивный человек в мире, когда говорю о двух миллиардах. Смело умножайте на два. Без двух-четырех миллиардов туда даже не заходите», — отметил он.

В июне 2022 года Ильдар Ишеев сообщил, что представители ДУМ России заявили о готовности финансировать строительство Ар-Рахим, но при условии, если с соответствующей просьбой к ним обратится правительство Башкирии. Господин Ишеев тогда отметил, что намерен встретиться с главой Башкирии для обсуждения возобновления строительства объекта и направлял ему письмо, но «ответа пока не поступило». Вчера господин Ишеев дал понять, что разговор до сих пор не состоялся.

Получить комментарии у руководства ДУМ РБ вчера не удалось: председатель организации Айнур Биргалин и его заместитель Аюп Бибарсов не ответили на телефонные звонки.

Булат Баширов