«Желательно иметь какой-никакой пригляд»

Блогерам предлагают добровольно стать журналистами. С такой инициативой группа депутатов обратилась в Минцифры. Авторы документа считают, что популярные лидеры мнений сами должны быть заинтересованы изменить свой статус. В частности, это дает доступ к ресурсам, пользоваться которыми могут только СМИ. Министерство приняло запрос к рассмотрению. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее очередной попыткой контролировать интернет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Группа депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», а также сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву предложение рассмотреть возможность добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ. Речь идет о тех, кого посещают минимум 5 тыс. уникальных пользователей в день.

Зачем это нужно? Труженики интернета, по сути, занимаются журналисткой деятельностью, однако, в отличие от коллег, они не подпадают под государственное регулирование. Сообщается, что документ доставлен по назначению, так что, наверное, скоро последует заключение министерства. Интересно, каким оно будет? Вопрос, как мы понимаем, щекотливый.

Обращает на себя внимание, что на сегодняшний день на блогеров пока предлагается не давить. Уважаемые друзья, приходите, мол, сами и регистрируйтесь в добровольном порядке. В конце концов, это же в ваших же интересах: вы получите аккредитации туда, куда простому смертному вход воспрещен, эксклюзивы. Ничего для вас не пожалеем, только встаньте на учет.

Впрочем, насчет «мягкости» вопрос спорный. Этому самому запросу предшествовал ряд крупных дел против так называемых блогеров-миллионеров. Подозревают их, в частности, в неуплате налогов. При желании подобное можно расценить как способ побуждения коллег к принятию правильных решений.

И еще следует напомнить, что попытки взять данную категорию под контроль уже делались, например, в 2014-м в рамках нашумевшего «пакета Яровой». Однако в 2017 году поправки отменили. Это могло бы показаться странным, но на самом деле все предельно ясно. Во-первых, как было сказано выше, речь идет о достаточно большой аудитории, которую лучше не волновать без особого повода. Во-вторых, зачем тревожить своих, правильных блогеров? У них тоже много подписчиков, и есть возможность говорить с ними по-простому, доходчиво, народным языком, без оглядки на правила и регламенты, обязательные для СМИ. Но сейчас, как мы знаем, ситуация изменилась. Вражеский YouTube многих провластных и ему неугодных заблокировал.

Что касается остальных, за ними все-таки желательно иметь какой-никакой пригляд. А то мало ли что авторы наговорят своим зрителям. С одной стороны, большинство из них вроде бы вне политики, а с другой — одну фразу добавил, другую, и, глядишь, инструкция по кипячению воды превратилась в раскольничий манифест. Так что приходите, друзья, и регистрируйтесь, по-хорошему просим.

Кажется, что не все на подобный призыв откликнутся. Тем более технический прогресс позволяет вести блог из любой точки земного шара. Осторожнее здесь нужно действовать, а то растеряем заодно и налоговую базу. И настроения — в первую очередь в молодежной среде — рискуют ухудшиться, что также совсем некстати. Но если действительно добровольно и без подвоха, то почему бы и нет. Эксклюзивы ведь дорогого стоят.

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