Курский суд назначил по три года отказавшимся участвовать в боевых действиях мобилизованным

Второй Западный окружной военный суд оставил в силе приговор Курского гарнизонного суда, назначившего по три года колонии двум мобилизованным, отказавшимся участвовать в боевых действиях. Это следует из документов суда.

Речь идет о приговоре двум мобилизованным, ставших героями видео с демонстративным задержанием на плацу в ноябре прошлого года. Тогда в отношении Юрия Дегтярева и Алексея Селиванова возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ, предусматривающей до трех лет лишения свободы за отказ военнослужащих исполнять приказ командира во время вооруженного конфликта. Позже дело переквалифицировали по более тяжкой ч. 2.2, за которую грозит десять лет колонии.

Дегтярев и Селиванов, находясь в казарме, не исполнили приказ начальника части о получении средств индивидуальной бронезащиты и оружия и об убытии к местам выполнения специальных задач для восполнения некомплекта подразделений. Они отказались сначала в устной форме, а потом подали рапорты, сказано в материалах суда.

Назначая мобилизованным по три года, суд принял во внимание, что они признали вину и готовы продолжить участвовать в специальной военной операции. Апелляционная инстанция отклонила жалобу адвоката, просившего смягчить наказание.

Подробнее о рассмотрении дела в материале «Ъ» - «Из казармы в колонию».

Сергей Толмачев