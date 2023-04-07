Десять лет назад заработала и до сих пор работает горячая линия Министерства здравоохранения РФ help@rosminzdrav.ru. По этому адресу Русфонд пересылает те письма, авторам которых не может помочь. Ранее так поступали и другие благотворительные фонды, но большинство из них отказались от этой практики. Мы отправляем в Минздрав просьбы о помощи взрослым, просьбы оплатить лечение в тех клиниках, с которыми Русфонд не сотрудничает, или лечение болезней, по которым у Русфонда нет программ помощи. С марта 2013 года по март 2023-го Русфонд отправил на горячую линию Минздрава 2344 просьбы о помощи и получил ответы на 1610 писем. То есть треть обращений, поступивших в Минздрав только из Русфонда, остались без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инна Кравченко

Фото: Из личного архива Инны Кравченко. Инна Кравченко

Фото: Из личного архива Инны Кравченко.

1 февраля, когда министр здравоохранения Михаил Мурашко выступал в Совете федерации с отчетом, сенатор Светлана Горячева спросила его, как так получается, что со здравоохранением в стране вроде бы порядок, но тем не менее каждый день в прессе и в социальных сетях кто-то, от серьезных благотворительных фондов до частных граждан, собирает деньги на лечение больных детей.

«Это тема, которая должна уйти на задний план»,— отвечал министр. Из его объяснений следовало, что практически любая медицинская проблема в России может быть решена либо Министерством здравоохранения, либо, в крайнем случае, фондом «Круг добра». «Мое мнение на сегодняшний день,— заявил министр,— что все-таки по этим сборам средств в первую очередь должно быть обращение или в региональный минздрав, или в фонд "Круг добра". Возможности все есть. Мы разбирали каждый случай. Либо все это сборы средств на какие-то немедицинские, дополнительные расходы».

К сожалению, опыт Русфонда показывает, что медицинскую помощь, которую обеспечивает Министерство здравоохранения, даже вместе с фондом «Круг добра», нельзя считать исчерпывающей.

Десять лет назад горячая линия Минздрава РФ была создана по его же инициативе. Русфонд пересылает на горячую линию только те письма, авторам которых не может помочь сам. В двух третях случаев Минздрав действительно эффективно помогает нашим читателям, но примерно треть писем остаются без ответа, и, следовательно, люди остаются без помощи.

Простые цифры показывают, что Минздрав не может справиться со всеми проблемами здравоохранения, но парадоксальная мысль заключается в том, что это — нормально. Ни в одной стране государственная система здравоохранения не может справиться со всеми медицинскими проблемами граждан. Потому и существуют благотворительные фонды, что проблемы эти слишком разнообразны, могут быть слишком неожиданны или требовать слишком срочного решения. Это нормально, когда гражданское общество консолидируется, чтобы своими усилиями заполнить лакуны, неизбежно возникающие при любом, самом совершенном устройстве медицины.

К сожалению, вся история отношений Русфонда с Минздравом, особенно история горячей линии, показывает, что самое наличие благотворительных фондов, сам факт существования благотворительных сборов министерство считает своей недоработкой, фактором, позорящим честь министерского мундира,— и это, на наш взгляд, опрометчивое мнение.

Хорошо было бы, если бы государство умело не только публично признавать сложность задач, стоящих перед системой здравоохранения, но и принимать помощь неравнодушных граждан.

К сожалению, пока что получается наоборот. Слова министра «это тема, которая должна уйти на задний план» некоторые врачи, в том числе давние наши партнеры, восприняли как руководство к действию и отказались на страницах Русфонда публично выступать с экспертными суждениями о необходимости и доступности лечения для того или иного ребенка — героя поступающих в Русфонд писем. Так проблемы не будут решены, так они будут просто спрятаны.

Инна Кравченко, журналист, специально для Русфонда