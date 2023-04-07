«Мне бы только пойти»

Эльвира Нугаева живет с мамой в мордовском селе Лямбирь, что неподалеку от Саранска. В прошлом году девочка перенесла ишемический инсульт спинного мозга — ее парализовало ниже пояса. Эльвира потеряла возможность передвигаться, ходить, полноценно жить. К счастью, не навсегда: врачи надеются, что лечение поможет поставить Эльвиру на ноги. Первый курс реабилитации показал значительное улучшение. Восстановительное лечение необходимо продолжать, но стоит оно дорого, а под госквоту не подпадает. Для мамы Эльвиры сумма просто невероятная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира может самостоятельно садиться, перемещаться с кровати на коляску, недолго стоять с опорой — пока это все

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Эльвира может самостоятельно садиться, перемещаться с кровати на коляску, недолго стоять с опорой — пока это все

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Это случилось в августе прошлого года, когда Эльвира проводила каникулы у бабушки в деревне. Неожиданно у девочки заболела поясница. Но потом боль отступила, и Эльвира взялась помочь бабушке в огороде, опустилась на корточки у грядки — и вдруг почувствовала, как задрожали ноги. А потом уже будто задрожало все вокруг, в глазах потемнело. Девочка упала набок. Она слышала крики бабушки, даже что-то отвечала, но подняться не могла. Ноги не просто не слушались — они словно перестали существовать.

До этого момента жизнь Эльвиры была прекрасной, наполненной радостными событиями. Отличная учеба в школе, победы на олимпиадах по русскому и английскому языкам. Поступление в колледж в Москве, где Эльвира собиралась начать учебу в сентябре. Музыкальная школа, где она с успехом освоила игру на домре. Второй юношеский разряд по плаванию. Множество друзей и первые путешествия. Море уже прочитанных книг и океан тех, что предстоит прочесть. Любимая кошка Стеша и заветная мечта о профессии ветеринара.

…Бабушка вместе с соседкой отнесли Эльвиру в дом и вызвали скорую. В районной больнице врачи признались, что не понимают, в чем дело. В республиканской больнице в Саранске предположили менингит, взяли пункцию спинномозговой жидкости. Но менингит не подтвердился. Потом у девочки заподозрили воспалительное поражение периферических нервов, которое характеризуется как раз частичной потерей чувствительности. Назначили гормональное лечение, но оно результата не дало. Эльвира по-прежнему не чувствовала ног.

Тогда девочку направили в клинику в Петербурге. После масштабного обследования Эльвире диагностировали ишемический инсульт спинного мозга, возникший в результате нарушения кровообращения.

Поражение коснулось грудного и поясничного отделов спинного мозга. Врачи объяснили Людмиле, маме девочки, что инсульт был вызван сразу несколькими причинами: у Эльвиры обнаружилась так называемая мутация Лейдена — высокая вероятность формирования сгустков крови, осложненная последствиями ковида, который девочка не так давно перенесла бессимптомно.

Хирургическое лечение Эльвире не поможет, да оно и не нужно. В этом случае требуется только восстановительное лечение, интенсивные реабилитационные занятия. Девочке уже начали проводить массаж, лечебную физкультуру, рефлексотерапию, иглоукалывание. А нынешней зимой Эльвира прошла курс лечения в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры».

Сначала казалось, что все бесполезно — но в какой-то момент она вдруг почувствовала тепло в ступнях, а потом и легкое напряжение мышц! Теперь девочка может самостоятельно садиться, перемещаться с кровати на коляску, одеваться, обуваться и даже некоторое время стоять, опираясь локтями на ходунки.

Из прошлой жизни Эльвиры многое ушло, но кое-что и осталось. Да, пока она не в состоянии плавать, заниматься музыкой, в колледже пришлось взять академический отпуск. Но остались книги и любовь к чтению. По-прежнему с Эльвирой ее верные друзья, они приходят к ней в гости и поддерживают девочку. И самое главное, сохранилась мечта стать ветеринаром.

— Мне бы только пойти,— говорит Эльвира.— Скорее бы уже сделать первый шаг.

Врачи считают, что это желание вовсе не из разряда фантастики, а вполне реальное. Для этого девочке необходимо продолжать реабилитационные курсы. Но стоимость лечения очень высока, в семье нет таких денег и взять их не у кого.

Болезнь настигла Эльвиру, когда она только начинала делать первые шаги в новую, взрослую жизнь. Теперь будущее зависит от реальных шагов — в самом прямом смысле слова.

Давайте поможем Эльвире сделать первый шаг на этом пути.

Артем Костюковский, Мордовия

Для спасения Эльвиры Нугаевой не хватает 723 600 руб. Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После перенесенного ишемического инсульта спинного мозга у Эльвиры возник паралич нижней части тела, девочка не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. После одного курса реабилитации ее состояние значительно улучшилось. Комплексное восстановительное лечение нужно продолжать. Мы будем учить Эльвиру вставать без чьей-либо помощи, держась за опору, и дольше стоять, отрабатывать навыки ходьбы. Занятия с эрготерапевтом помогут девочке стать более самостоятельной и независимой, обрести новые навыки самообслуживания». Стоимость реабилитации 1 359 600 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 36 тыс. руб. Не хватает 723 600 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Эльвиру Нугаеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Эльвиры — Людмилы Александровны Нугаевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).