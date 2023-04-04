Депутат Госдумы Олег Матвейчев разработал законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев сообщил изданию «Абзац», что он подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. По мнению депутата, феминистки массово выступают против военной операции на Украине и распространяют фейки о российской армии в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Феминистки на Западе все против Путина, против России и за войну. Феминистки на Украине вообще заявили, что настоящий феминизм состоит в том, чтобы женщины служили вместе с мужчинами, воюя против русских»,— заявил господин Матвейчев.

Сейчас законопроект проходит оценку в комиссии Госдумы по иностранному вмешательству, добавил парламентарий. В случае положительного заключения его внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Наши феминистки являются просто агентурой Запада. Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за разводы, за бездетность, за аборты. Действуют против демографической политики Российской Федерации»,— сказал господин Матвейчев.

Парламентарий также считает, что в России феминизм может стать почвой «для экстремистских действий». По его словам, это отражает пример Дарьи Треповой, которая проходит обвиняемой по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Григорий Лейба