Военные опровергли объявление сигнала «Режим» из-за неопознанного объекта в Ленобласти

В Западном военном округе не подтвердили объявление сигнала «Режим» в Ленинградской области из-за появления неопознанного объекта в районе города Сосновый Бор.

«Мы не вводили сигнал "Режим" и не знаем, откуда Baza взяла эту информацию»,— сказали «Ъ» в пресс-службе ЗВО.

Ранее в ряде источников появилась информация, что в Ленобласти был объявлен сигнал «Режим» в связи с появлением в воздушном пространстве вблизи Соснового Бора (и Ленинградской АЭС) объекта, летящего на высоте около 10 тыс. метров со скоростью 200 км/ч,— предположительно, малоразмерного шара.

Сигнал «Режим» подается при появлении воздушного судна-нарушителя и означает требование о прекращении нарушения воздушного пространства Российской Федерации.

О том, почему 28 февраля закрывали воздушное пространство над Санкт-Петербургом — в материале «Ъ» «Российские военные испытали ''Ковер'', а украинские — дроны».

Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург