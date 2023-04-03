Кубанские фермеры объяснили высокую стоимость клубники на рынке

Появившаяся в конце марта — начале апреля на кубанских прилавках клубника, вероятно, импортная, рассказали «Ъ-Кубань» местные производители ягод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Это не местная клубника, скорее всего. Для местной еще очень рано. Возможно, конечно, тепличная»,— рассказали в фермерском хозяйстве «Клубника на Кубани».

В фермерском хозяйстве Radiant Berry также отметили, что массовый сбор клубники на Кубани еще не начался. «Еще не созрела ягода в парниках, не говоря уже о грунтовой клубнике. Если вы видите на рынке клубнику, это либо привозная, либо выращенная в отапливаемых теплицах. Сбор штучных ягод мы ожидаем примерно через неделю, а массовый сбор начнется не раньше чем через пару недель. Сейчас ягоды наливаются. Как начнется массовое созревание — цена на рынке сразу изменится»,— рассказал представитель хозяйства Петр Балакирев.

Накануне цена кубанской клубники возмутила известного повара Константина Ивлева, который приехал в Краснодар снимать кулинарное шоу. По традиции Константин Ивлев отправился на рынок, где ему предложили купить 300-граммовый лоток якобы белореченской клубники за 600 руб. Цена показалась шеф-повару завышенной. По словам фермеров, некорректно сравнивать стоимость ягоды в начале апреля и в пик сезона.

«Это рыночная экономика. Есть спрос, есть предложение. Если спрос превышает предложение, цена высокая. Вот и все»,— прокомментировал глава ягодной фермы KlubnikaEco Денис Шешин.

Фермеры отмечают, что оптовая цена на раннюю ягоду варьируется от 600–700 руб. за килограмм. При этом спрогнозировать, сколько будет стоить клубника в сезон, производители не берутся. По их словам, цена зависит от многих факторов, в том числе от конкуренции со стороны импортных производителей. Вместе с тем фермеры рассчитывают в этом году на хороший урожай клубники, если погода не подведет.

Наталья Решетняк

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