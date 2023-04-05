Девушку, устроившую стрельбу в детсаду Красноярска, оштрафовали за «феминистский манифест»

В Красноярске суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 20-летней Полины Дворкиной, которая 28 марта 2022 года, по версии правоохранительных органов, убила своего отца, а потом устроила стрельбу в детсаду. Пока идет предварительное следствие, девушку привлекли по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды), ей назначен штраф в размере 10 тыс. руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Дворкина

Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Полина Дворкина

Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

До нападения, говорится в деле, девушка разослала зарубежным изданиям и СМИ-иноагентам «манифест» с выдержками из идеологических учений писательниц-феминисток, декларирующих необходимость совершения женщинами в отношении мужчин насилия и убийств. «Также она признана виновной в том, что 28 марта 2022 года пришла в детсад в футболке с надписью, побуждающей к враждебным действиям по отношению к мужскому полу»,— указывается в релизе.

28 марта прошлого года Полина Дворкина пришла в детсад №31 с ружьем. Одна из воспитательниц попыталась отнять ствол, в этот момент произошел выстрел в стену. Сотрудницы детсада задержали нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. Выяснилось, что незадолго до нападения на детсад девушка застрелила своего отца. В отношении Полины Дворкиной завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

Как рассказывали «Ъ» источники, знакомые с делом, на допросе девушка пояснила, что в детсаду планировала расправиться только с мальчиками. По ходатайству следствия суд отправил Полину Дворкину в СИЗО. В последний раз ей продлили срок заключения под стражей до 16 июня 2023 года.

В декабре 2022 года сотрудниц детсада Наталью Стус, Ирину Шабанову и Евгению Толстую, задержавших вооруженную девушку, наградили медалями «За отвагу».

Константин Воронов, Новосибирск