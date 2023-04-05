Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девушку, устроившую стрельбу в детсаду Красноярска, оштрафовали за «феминистский манифест»

В Красноярске суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 20-летней Полины Дворкиной, которая 28 марта 2022 года, по версии правоохранительных органов, убила своего отца, а потом устроила стрельбу в детсаду. Пока идет предварительное следствие, девушку привлекли по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды), ей назначен штраф в размере 10 тыс. руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Полина Дворкина

Полина Дворкина

Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Полина Дворкина

Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

До нападения, говорится в деле, девушка разослала зарубежным изданиям и СМИ-иноагентам «манифест» с выдержками из идеологических учений писательниц-феминисток, декларирующих необходимость совершения женщинами в отношении мужчин насилия и убийств. «Также она признана виновной в том, что 28 марта 2022 года пришла в детсад в футболке с надписью, побуждающей к враждебным действиям по отношению к мужскому полу»,— указывается в релизе.

28 марта прошлого года Полина Дворкина пришла в детсад №31 с ружьем. Одна из воспитательниц попыталась отнять ствол, в этот момент произошел выстрел в стену. Сотрудницы детсада задержали нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. Выяснилось, что незадолго до нападения на детсад девушка застрелила своего отца. В отношении Полины Дворкиной завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

Как рассказывали «Ъ» источники, знакомые с делом, на допросе девушка пояснила, что в детсаду планировала расправиться только с мальчиками. По ходатайству следствия суд отправил Полину Дворкину в СИЗО. В последний раз ей продлили срок заключения под стражей до 16 июня 2023 года.

В декабре 2022 года сотрудниц детсада Наталью Стус, Ирину Шабанову и Евгению Толстую, задержавших вооруженную девушку, наградили медалями «За отвагу».

Константин Воронов, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...