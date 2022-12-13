Владимир Путин наградил воспитателей, задержавших вооруженную девушку в детсаду Красноярска

Сотрудницы красноярского детсада Наталья Стус, Ирина Шабанова и Евгения Толстая, задержавшие вооруженную девушку, награждены медалями «За отвагу». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как указывается в наградных документов, медали вручены за «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». Ранее Наталья Стус, Ирина Шабанова и Евгения Толстая были отмечены ведомственными медалями Следственного комитета «Доблесть и отвага».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В конце марта, как сообщал «Ъ-Сибирь», 19-летняя жительница Красноярска Полина Дворкина пришла в детсад с ружьем. Одна из воспитательниц попыталась отнять оружие, в этот момент произошел выстрел в стену. Сотрудницы детсада задержали нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. Выяснилось, что незадолго до нападения на детсад девушка застрелила своего отца.

В отношении Полины Дворкиной возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). С 30 марта она находится в СИЗО.

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Илья Николаев