Зарубежные СМИ: К каким последствиям может привести дело против Дональда Трампа?

Бывшему президенту США грозит до 136 лет тюрьмы по делу о фальсификации документов. Дональда Трампа отпустили после предъявления обвинений без каких-либо ограничительных условий. Следующее заседание суд на Манхэттене проведет в начале декабря. 4 апреля СМИ сообщили о 34 эпизодах уголовного дела, вменяемых Трампу. Речь идет о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс и другой неназванной женщине за молчание об их романах с политиком. Платежи якобы проводил адвокат бизнесмена Майкл Коэн под видом вознаграждения за юридические услуги. Правда, сам Трамп с обвинениями не согласен. Дональд Трамп также заявил, что отказался от предложения прокурора урегулировать дело до суда. Подробностей бывший президент не привел. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

По возвращении из Нью-Йорка бывший президент выступил в своем поместье Мар-а-Лаго с заявлением: дело против него безосновательно и не имеет перспектив в суде, а США при администрации Байдена «пусть катятся в ад».

Дональд Трамп провел большую часть вторника в непривычном положении, пишет The Washington Post. Отданный на милость других, тихий и неподвижный, он почти все время молчал, если не считать фразы «невиновен» в суде. Но как только Трамп вернулся домой и оказался в зале, полном поклонников, бывший президент снова превратился в рок-звезду. Несмотря на предостережение суда не использовать резких выражений, он набросился на критиков и соперников в своей воинственной речи. И Америка оказалась разделенной на две части: для одних Трамп — непокорный политический герой, для других же — подозреваемый и нарушитель спокойствия.

Бывший президент в очередной раз подчеркнул, что стал жертвой политического преследования, потому что прошлые выборы были фальсифицированы, отмечает Financial Times. Вероятно, Трампа воодушевила массовая скептическая реакция на обвинения. Она встречалась как у его однопартийцев, так и у демократов.

Обвинение против Трампа сделало республиканцев еще более дикими, уверен обозреватель The Guardian. Вездесущий и снова зловещий, бывший президент грозит сокрушить соперников на выборах и имеет на это все шансы. В зале суда он предстал в образе невинного мученика, чем подчеркнул сходство процесса с «охотой на ведьм». Это нанесет огромный ущерб конституции, национальной безопасности США и верховенству закона, но наиболее сильное влияние окажет на Республиканскую партию. Теперь каждый их кандидат обязан осудить дело против Трампа или заклеймить себя предателем, заключает The Guardian.

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