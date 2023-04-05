Росприроднадзор назвал Норильск самым загрязняющим воздух городом РФ в 2022 году

Норильск возглавил рейтинг городов-загрязнителей атмосферного воздуха в России в 2022 году, составленный Росприроднадзором. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет о деятельности ведомства за прошлый год.
По данным Росприроднадзора, объем выбросов загрязняющих веществ в Норильске в 2022 году составил 1,8 млн тонн. Это 10,5% от общего объема выбросов по всей стране. В топ-10 также вошли:
- Череповец (270 тыс. тонн),
- Новокузнецк (263 тыс. тонн),
- Липецк (262 тыс. тонн),
- поселок городского типа Рефтинский (225 тыс. тонн),
- Междуреченск (198 тыс. тонн),
- Магнитогорск (173 тыс. тонн),
- Воркута (168 тыс. тонн),
- Иркутск (132 тыс. тонн),
- Уфа (132 тыс. тонн).
Согласно отчету, среди федеральных округов самым загрязняющим был Сибирский (5,8 млн тонн загрязняющих веществ). Следом идут Уральский (3,6 млн тонн) и Приволжский федеральные округа (2,3 млн тонн).
Главными источниками выбросов в 2022 году названы деятельность по добыче полезных ископаемых (7,2 млн тонн от общего числа выбросов по России), обрабатывающие производства (3,6 млн тонн) и обеспечение электрической энергией, газом и паром (3,1 млн тонн).
В декабре 2022 года правительство внесло в Госдуму законопроект о единой информсистеме состояния окружающей среды. Она нужна в том числе для оценки эффективности госрегулирования, объем которого в этой сфере будет только расти. До этого проекты упирались в разрозненность данных и методологий их измерения и подтверждения, ведомственные интересы и крупные затраты бизнеса на автоматизацию.
Подробности — в материале «Ъ» «Окружающая среда попала под модернизацию».