Росприроднадзор назвал Норильск самым загрязняющим воздух городом РФ в 2022 году

Норильск возглавил рейтинг городов-загрязнителей атмосферного воздуха в России в 2022 году, составленный Росприроднадзором. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет о деятельности ведомства за прошлый год.

По данным Росприроднадзора, объем выбросов загрязняющих веществ в Норильске в 2022 году составил 1,8 млн тонн. Это 10,5% от общего объема выбросов по всей стране. В топ-10 также вошли:

Череповец (270 тыс. тонн),

Новокузнецк (263 тыс. тонн),

Липецк (262 тыс. тонн),

поселок городского типа Рефтинский (225 тыс. тонн),

Междуреченск (198 тыс. тонн),

Магнитогорск (173 тыс. тонн),

Воркута (168 тыс. тонн),

Иркутск (132 тыс. тонн),

Уфа (132 тыс. тонн).

Согласно отчету, среди федеральных округов самым загрязняющим был Сибирский (5,8 млн тонн загрязняющих веществ). Следом идут Уральский (3,6 млн тонн) и Приволжский федеральные округа (2,3 млн тонн).

Главными источниками выбросов в 2022 году названы деятельность по добыче полезных ископаемых (7,2 млн тонн от общего числа выбросов по России), обрабатывающие производства (3,6 млн тонн) и обеспечение электрической энергией, газом и паром (3,1 млн тонн).

В декабре 2022 года правительство внесло в Госдуму законопроект о единой информсистеме состояния окружающей среды. Она нужна в том числе для оценки эффективности госрегулирования, объем которого в этой сфере будет только расти. До этого проекты упирались в разрозненность данных и методологий их измерения и подтверждения, ведомственные интересы и крупные затраты бизнеса на автоматизацию.

Подробности — в материале «Ъ» «Окружающая среда попала под модернизацию».

Лаура Кеффер