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Коммерсантъ FM
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Основатель «Википедии» хочет привлечь к написанию статей ChatGPT

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс в интервью изданию Evening Standard рассказал, что думает над использованием нейросети ChatGPT для помощи в написании статей для «Википедии». По его подсчетам, использование ChatGPT за год поможет утроить количество статей на «Википедии» при относительно невысоких расходах — $1,3 тыс.

Джимми Уэйлс осведомлен о проблемах с ИИ, в том числе о том, что нейросеть может лгать. Он предлагает использовать ChatGPT для поиска противоречий в разных статьях «Википедии», а также для сравнения информации в них. Также ChatGPT был бы полезен для поиска пустующих страниц и написания текста к ним при помощи информации из интернета. В связи с этим Джимми Уэйлс опасается, что, если не исправить закравшиеся в статьи ошибки вовремя, это может подорвать доверие к «Википедии», а сами ошибки будут мешать как людям, так и обучающимся на данных «Википедии» другим ИИ.

Евгений Федуненко

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