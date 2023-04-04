Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 апреля

12:38. В Орловской области на здании техникума Покровского района открыли мемориальную доску Сергею Филатову, погибшему в ходе специальной военной операции. Сергей Филатов окончил Покровский техникум. Через несколько месяцев после начала СВО он решил пойти служить добровольцем. Подписал контракт в июле 2022 года. Был зачислен в военную часть города Улан-Удэ, оттуда распределен в 35 бригаду зенитно-ракетных войск, которая всегда воевала на первой линии фронта. Боец погиб 6 февраля 2023 года, он награжден орденом Мужества посмертно.

12:05. В Белгородской области под обстрел украинских военных попал Шебекинский городской округ. «В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Снаряды попали в огороды, слава богу, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории»,- написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

12:02. В Тамбовской области появится Центр помощи семьям мобилизованных. Это совместная инициатива правительства региона, отделения «Единой России» и Державинского университета. Центр будет оказывать поддержку по таким направлениям как психологическая и адресная волонтерская помощь, медицинская реабилитация, юридическое и педагогическое сопровождение, его специалисты будут помогать в трудоустройстве и военной подготовке. «Создание Центра позволит систематизировать эту деятельность и вывести ее на более высокий уровень, скоординировать с другими структурами. Центр будет работать по принципу «одного окна» и по сути станет своеобразным МФЦ для помощи участникам СВО и их семьям»,- пояснил глава области Максим Егоров.

9:52. 100 тактических аптечек направят в зону СВО липецким бойцам, пообещал председатель облсовета Дмитрий Аверов после встречи с участником спецоперации, помощником одного из депутатов. Парень отправился в зону СВО добровольцем, а сейчас вернулся в отпуск. На встрече со спикером он рассказал о потребностях на передовой. По словам Андрея, находясь в зоне СВО, он отвечает за медицину. Со снабжением в подразделениях перебоев нет. Но есть потребности в специальных тактических аптечках. В их состав входят средства для оказания первой медпомощи при ранениях: «Тактические аптечки – расходный материал, и их всегда не хватает». Сбором и комплектацией аптечек займется областной штаб общественной поддержки «Своих не бросаем».

9:30. В Курске 8 апреля пройдут очередные занятия с инструкторами Российского Красного Креста (из уже посетили в этом году более 400 курян) по курсу «Готов к санитарной обороне». В общественной организации уверены, что первую помощь могут оказывать люди, не имеющие медицинского образования. Бесплатные тренинги проводят врачи анестезиологи-реаниматологи областной больницы при поддержке Министерства здравоохранения Курской области. В 2023 году обучение прошли педагоги и сотрудники ряда курских школ, детских садов и различных предприятий.

«Мы делаем акцент на практических занятиях в небольших группах, чтобы каждый получил возможность попробовать себя в деле. Задания охватывают основные клинические состояния и помогут сориентироваться в реальной жизни»,– отметил главный врач областной больницы Михаил Лукашов.

8:00. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел еженедельный контроль за скоростью предоставления жилья гражданам, расселяемым из приграничных районов региона. «Если возникают жалобы — мониторинг. Первое - глава муниципального образования должен максимально быстро реагировать, разбираться, почему возникают вопросы у жителей, что не доработали, кто неправильно сказал, какая информация не предоставлена. Срок реагирования — в течение рабочего дня. В течение трех суток - министерство. Как я уже сказал, до конца года мы эту проблему должны закрыть. Через две недели мы должны с вами весь реестр видеть, как идет у нас строительство, как идет у нас предоставление жилья, оформление документов, сдача жилья старого и все остальные процедуры»,- пояснил подчиненным глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 апреля