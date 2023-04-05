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Коммерсантъ FM
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Хоккеиста Семена Кошелева оштрафовали по делу о взяточничестве

Ленинский райсуд Уфы оштрафовал на 2,2 млн руб. 27-летнего нападающего ХК «Металлург», бывшего игрока ЦСКА Семена Кошелева. Он был признан виновным в даче взятки в крупном размере (ч. 4 п. «б» ст. 291 УК РФ) и в покушении на дачу взятки (ст. 30 УК РФ ч. 3 ст. 291 УК РФ). Мотивировочную часть приговора судья Эльвира Якупова не зачитывала.

Семен Кошелев

Семен Кошелев

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Семен Кошелев

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Гособвинение просило оштрафовать Семена Кошелева на 3 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ», спортсмен перевел своему знакомому Фариту Самигуллину 40 тыс. руб. за получение военного билета и около 270 тыс. руб. за поступление в Уфимский государственный нефтяной технический университет, в котором, по его же признанию, фактически не учился. Хоккеист признал вину.

Подробности — в материале «Ъ» «"Впредь таких ошибок совершать не буду"».

Венера Хисамова, Уфа

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