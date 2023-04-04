«Впредь таких ошибок совершать не буду»

В Ленинском райсуде Уфы прошло заседание по уголовному делу в отношении 27-летнего нападающего магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», бывшего игрока ЦСКА Семена Кошелева, обвиняемого в даче взяток. По версии следствия, спортсмен, не желая служить в армии, через посредника в Уфе пытался купить военный билет и за взятку поступил в УГНТУ. Подсудимый не отрицал инкриминируемые ему факты. Гособвинение, обратив внимание на смягчающие обстоятельства, попросило суд оштрафовать подсудимого на 3 млн руб., в то время как его защита настаивает на «мягком» наказании. Приговор огласят сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор нападающему «Металлурга» Семену Кошелеву вынесут сегодня

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Приговор нападающему «Металлурга» Семену Кошелеву вынесут сегодня

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы вчера был допрошен 27-летний хоккеист, нападающий ХК «Металлург» Семен Кошелев. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (ч. 4 п. «б» ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», подсудимый через своего знакомого в Уфе Фарита Самигуллина (находится под следствием) за 40 тыс. руб. попытался приобрести военный билет, и ради этого прописался в Уфе на улице Адмирала Ушакова. Как ранее звучало в суде, взятка предназначалась начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константину Выропаеву. На прошлой неделе он был приговорен к шести годам условно и штрафу в размере 1,8 млн руб.

Второй эпизод уголовного дела связан с получением высшего образования в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, в который спортсмен был зачислен на заочное отделение с помощью Фарита Самигуллина. За свое поступление и «сдачу» различных проверочных работ Семен Кошелев заплатил посреднику около 720 тыс. руб. В 2022 году спортсмен перевелся в Магнитогорский государственный технический университет имени Носова.

Отвечая на вопросы своего адвоката Ильдара Якупова и помощника прокурора Ленинского района Алины Зубаировой, Семен Кошелев рассказал о своих взаимоотношениях с Фаритом Самигуллиным. Хоккеист признался, что тот действительно помог ему поступить в уфимский вуз.

«Я пришел один раз, встретился и подписал документы (о зачислении). И в принципе больше в университете не был. Только переводил определенную сумму за сессии», — сказал подсудимый, полностью признав вину по этому эпизоду.

По военному билету подсудимый признал вину частично. Он признался, что заплатил Фариту Самигуллину 40 тыс. руб., но «взятка не дошла до взяткополучателя».

Семен Кошелев не смог вспомнить, сколько раз он переводил деньги за обучение и какова была общая сумма взятки. Кошелев также затруднился ответить на вопрос, с кем именно из преподавателей общался Самигуллин или знает ли он тех, кто ему помогал в университете, но затем произнес фамилию директора Института нефтегазового бизнеса при УГНТУ Татьяны Лейберт (в настоящее время и.о руководителя института является Оксана Кадесникова. — «Ъ-Уфа»). Она фигурирует в отдельном уголовном деле, приговор ей еще не вынесен.

В ходе прений Алина Зубаирова, отметив, что вина подсудимого доказана, попросила суд оштрафовать Семена Кошелева на 3 млн руб. При этом она попросила принять во внимание смягчающие обстоятельства: малолетнего ребенка, явку с повинной и признание вины.

Адвокат Ильдар Якупов напомнил, что его подзащитный вину признал, чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления, а также выявлению всех его соучастников.

«Прошу по эпизоду с военным билетом по ч. 3 ст. 291 УК РФ переквалифицировать (статью) на покушение через ст. 30. ч. 3, поскольку по показаниям Выропаева и Самигуллина выясняется, что деньги, которые передавал Кошелев, не дошли до адресата Выропаева», — сказал он и попросил судью назначить «мягкое наказание».

«Впредь таких ошибок совершать не буду, — пообещал судье подсудимый. — Прошу строго не судить».

От последнего слова Семен Кошелев отказался: «Я все сказал уже».

Судья удалилась в совещательную комнату. Приговор огласят сегодня.

Венера Хисамова