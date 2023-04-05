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Коммерсантъ FM
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Трамп заявил о возможности начала третьей мировой войны во время президентства Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что политика администрации Джо Байдена может привести к началу третьей мировой ядерной войны. Об этом он сказал в ходе заявления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа, а при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне»,— сказал экс-президент.

Господин Трамп неоднократно в своей критике действующего президента использовал тезис о рисках третьей мировой войны. В частности, в конце февраля он написал в своей соцсети Truth Social, что Джо Байден неосознанно подталкивает США к третьей мировой войне. Чтобы избежать ядерного конфликта, экс-президент предлагает Москве и Киеву сесть за стол переговоров.

Эрдни Кагалтынов

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